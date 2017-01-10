5-й этап Кубка мира по биатлону. Рупольдинг. Расписание гонок
Опубликовано: 10 января 2017, 10:39 | Служба новостей "ЮграPRO"
Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017 разменял уже 1, 2, 3 и 4 этапы, на очереди 5-й этап, который из Оберхофа переехал Рупольдинг.
На 5-м этапе будет представлено 3 биатлонных дисциплины: эстафета, спринт и гонка преследования. Организаторы распределили состязания на 5 дней, соответственно, 5-й этап КМ пройдет в период с 11 по 15 января.
Напомним, что стал известен и состав сборной России на 5-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017:
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков (ХМАО), Евгений Гараничев.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.
Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг (Германия)
11 января
16.20 — Эстафета, мужчины
12 января
16.20 — Эстафета, женщины
13 января
16.35 — Спринт, мужчины
14 января
16.20 — Спринт, женщины
15 января
13.20 — Гонка преследования, мужчины
16.35 — Гонка преследования, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.
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