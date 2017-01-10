5-й этап Кубка мира по биатлону. Рупольдинг. Расписание гонок

Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017 разменял уже 1, 2, 3 и 4 этапы, на очереди 5-й этап, который из Оберхофа переехал Рупольдинг.

На 5-м этапе будет представлено 3 биатлонных дисциплины: эстафета, спринт и гонка преследования. Организаторы распределили состязания на 5 дней, соответственно, 5-й этап КМ пройдет в период с 11 по 15 января.

Напомним, что стал известен и состав сборной России на 5-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017:

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков (ХМАО), Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

11 января 16.20 — Эстафета, мужчины 12 января 16.20 — Эстафета, женщины 13 января 16.35 — Спринт, мужчины 14 января 16.20 — Спринт, женщины 15 января 13.20 — Гонка преследования, мужчины 16.35 — Гонка преследования, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.