За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, получили травмы 12 человек

За прошедшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

В Нефтеюганском районе в девять часов вечера на 795 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1983, 2001, 2006 и 2012 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

В Сургутском районе в 08:11 на 47 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», неправильно выбрал безопасную скорость движения и допустил занос с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 31-летнего водителя. В результате столкновения были травмированы оба водителя и пассажирки «Тойоты» 37 и 29 лет.