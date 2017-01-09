Югорский лыжник Сергей Устюгов – победитель престижной гонки «Тур де Ски»!

Многоднвека «Тур де Ски» закончилась уверенной победой представителя югорской лыжной школы – Сергея Устюгова, который выиграл шесть этапов соревнований!

Лыжная гонка «Тур де Ски» проводится уже в одиннадцатый раз. В течение девяти дней на территории трех государств – Германии, Швейцарии и Италии на старт выходили сильнейшие лыжники планеты.

Наш земляк превзошел свой прошлогодний бронзовый успех и завоевал золото первенства. Победу в гонке Сергей Устюгов посвятил коллегам по сборной, которых в преддверии многодневки отстранили от участия в ней. Золотая медаль Сергея Устюгова в очередной раз доказала, что отечественная лыжная школа была и остается одной из сильнейших в мире.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) на протяжении многих лет является партнером федерации лыжных гонок Югры, оказывая всестороннюю помощь спортсменам, тренерскому штабу в части финансирования процесса подготовки к спортивному сезону.

«Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку Правительству ХМАО-Югры и региональной федерации лыжных гонок. Отдельное спасибо хочется сказать банку «Открытие», который активно поддерживает лыжный спорт, направляя средства на его развитие», – отметил Сергей Устюгов.

На фото:

Сергей Устюгов на дистанции Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске.