В Югре мужчина может лишиться свободы на 5 лет за угон автомобиля
Опубликовано: 9 января 2017, 17:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
В поселке Федоровский Сургутского района ХМАО 35-летний мужчина угнал служебный автомобиль «LADA Granta», который стоял с открытыми дверями и ключами в замке зажигания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДПС отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан мужчина 1982 года рождения. Автомобиль найден и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о не выезде.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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