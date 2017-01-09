В Югре мужчина может лишиться свободы на 5 лет за угон автомобиля

В поселке Федоровский Сургутского района ХМАО 35-летний мужчина угнал служебный автомобиль «LADA Granta», который стоял с открытыми дверями и ключами в замке зажигания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДПС отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан мужчина 1982 года рождения. Автомобиль найден и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о не выезде.