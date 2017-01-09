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В России за первые 8 дней сократили добычу нефти на 133 тыс. бочки в сутки

Опубликовано: 9 января 2017, 18:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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За первые восемь дней 2017 года среднесуточная добыча нефти сократилась на 133 тысяч бочек, что на один процент меньше, чем добывали в октябре 2016 года. Об этом сообщает РБК.

По словам собеседника агентства, по итогам 1–8 января 2017 года объем среднесуточной добычи нефти и газового конденсата сократился до 11,114 млн барр., что примерно на 1,18 процентов  ниже уровня добычи в октябре 2016 года (11,247 млн барр.). Всего за первые восемь дней 2017 года в России было добыто 12,13 млн т нефти и газового конденсата.

Отмечается, что в первые дни 2017 года совокупный объем нефтедобычи российских компаний сократился на 133 тыс. бочек.

Для справки. По условиям соглашения с ОПЕК Россия должна снизить объемы своей добычи на 300 тыс. баррелей в сутки.

Рубрики: ТЭК. Метки: , , , .


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