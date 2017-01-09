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В МФЦ Ханты-Мансийска за год добавилось почти 50 новых услуг

Опубликовано: 9 января 2017, 11:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Многофункциональный центр Ханты-Мансийска подвел предварительные итоги работы за 2016 год. По данным МФЦ, число обращений в центр за 12 месяцев составило 73,5 тысяч, что почти на 300 заявлений больше, нежели в 2015 году. Для горожан, а также жителей Ханты-Мансийского района, теперь доступны более 200 государственных и муниципальных услуг. В текущем году этот перечень вырос на 48 пунктов, охватывающих 10 органов государственной власти – от администрации Ханты-Мансийского района и Фонда социального страхования, до Департамента экономического развития и Государственной инспекции труда.

«Наиболее популярными у наших жителей являются услуги по приёму заявлений для постановки на учёт и зачислению детей в детские сады, — рассказал начальник управления информатизации Администрации города Пётр Максимчук.– Кроме того через МФЦ всё чаще подают заявление на государственную регистрацию брака. Довольно часто в центр обращаются для подачи заявления и документов для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Ещё одним важным шагом на пути развития многофункционального центра стало открытие двух специальных окон для предпринимателей. Проект «МФЦ для бизнеса» направлен на предоставление услуг и информации для действующих и будущих предпринимателей. Теперь, для того чтобы открыть свое дело или узнать всю интересующую вас информацию о бизнесе, не нужно посещать органы власти и стоять длинные очереди. Достаточно просто прийти в многофункциональный центр.

«В МФЦ для бизнеса могут обратиться как действующие предприниматели, так и лица планирующие открыть дело. Сегодня для горожан открыты два окна, в которые можно обратиться по трём, а с первого января по шести бизнес-ситуациям. Например, развитие бизнеса, получение грантов, субсидий и лицензий», – пояснил начальник управления информатизации Администрации города Пётр Максимчук.

Говоря о планах на следующий год, в МФЦ анонсируют выдачу паспортов и водительских удостоверений в самом центре, а также приём документов на оформление технического паспорта на квартиры, дома и дачи. Кроме того в МФЦ намерены внедрить новую систему дистанционного обучения сотрудников, что позволит повысить качество предоставляемых горожанам услуг, сообщает Управление общественных связей.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , .


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