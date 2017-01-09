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В экономической столице Югры задержан наркосбытчик

Опубликовано: 9 января 2017, 10:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Полицейскими Сургута задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Всего изъято более 60 пакетиков весом более 10 грамм.

Накануне днем у дома по улице Ленинградская в Сургуте был задержан 25-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили 20 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета в кармане брюк. Кроме того, аналогичные пакетики, еще более 40 штук, были изъяты из подкладки куртки мужчины и флакона дезодоранта, находящего в сумке задержанного.

Всего 10 граммов -общая масса «синтетики».

Полицейские установили, что житель соседней области приехал в Сургут именно с целью реализации запрещенных средств на территории города.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


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