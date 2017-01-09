В экономической столице Югры задержан наркосбытчик
Опубликовано: 9 января 2017, 10:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейскими Сургута задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Всего изъято более 60 пакетиков весом более 10 грамм.
Накануне днем у дома по улице Ленинградская в Сургуте был задержан 25-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили 20 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета в кармане брюк. Кроме того, аналогичные пакетики, еще более 40 штук, были изъяты из подкладки куртки мужчины и флакона дезодоранта, находящего в сумке задержанного.
Всего 10 граммов -общая масса «синтетики».
Полицейские установили, что житель соседней области приехал в Сургут именно с целью реализации запрещенных средств на территории города.
В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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