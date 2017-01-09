Сегодня в Югре сгорел автомобиль «Hyundai Accent»
Опубликовано: 9 января 2017, 18:07 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Сургут ХМАО по улице Рационализаторов произошло возгорание автомобиля «Hyundai Accent». На тушение выезжали 2 единицы техники, 14 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован 10:30. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управление МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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