Сегодня в Югре сгорел автомобиль «Hyundai Accent»

За первые восемь дней 2017 года среднесуточная добыча нефти сократилась на 133 тысяч бочек, что на один процент меньше, чем добывали в октябре 2016 года. Об этом сообщает РБК. По словам собеседника агентства, по итогам 1–8 ... Читать полностью >>