Руководителя строительной компании в ХМАО обвиняют в мошенничестве

В Радужном в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который долгое время не выплачивал зарплату работникам.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Монолитстрой». Он обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, а также мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Стоит сказать, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Уже установлено, что руководитель указанного предприятия не выплачивал работникам заработную плату с июня 2015 года по апрель 2016 года. Таким образом сумма задолженности составила более 2 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, используя свое должностное положение, ввел в заблуждение двух жителей города, которые передали ему объекты незавершенного строительства. В результате потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Отметим, что с целью возмещения причиненного ущерба и выплаты заработной платы на имущество предприятия наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.