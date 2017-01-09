Понедельник, 9 января 2017 18+

Комментарии:

Работу Правительства ХМАО за 2016 год признали удовлетворительной

Опубликовано: 9 января 2017, 12:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

sidorov

В Лангепасе ХМАО состоялось обсуждение Проекта отчета губернатора региона «Об итогах деятельности Правительства округа за 2016 год».

Экономический блок отчета общественности представил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

Обсуждение прошло в администрации Лангепаса с участием представителей бизнеса, общественных советов из Радужного, Когалыма, Покачи, Лангепаса. Подводя итоги работы, глава экономического ведомства рассказал о том, что, по предварительной оценке, в Югре выполнение основных показателей социально-экономического развития, закрепленных в государственных программах, достигло 100 процентов. В их числе показатели по уровню доходов населения, доступности качественных услуг во всех сферах деятельности, занятости населения, организации площадок для развития малого и среднего бизнеса, создания привлекательной среды для инвесторов.

По завершению, участники обсуждения подняли вопросы легализации неформальной трудозанятости, оказания поддержки бизнесу в виде компенсации по лизинговым платежам. Предпринимателей волновала тема налогообложения, а также интересовал опыт создания малых производств по переработке твердых бытовых отходов.

Павел Сидоров ответил на вопросы, подчеркнув, что прозвучавшие в ходе обсуждения предложения общественности будут учтены в рекомендациях к проекту отчета, в том числе, и инициатива о проведении образовательных мероприятий Фонда поддержки предпринимательства на площадках малых городов округа.

В целом участники общественного обсуждения одобрили информацию, представленную главой экономического ведомства Югры. «В ежегодном послании губернатор Югры Наталья Комарова определила четкий вектор, направленный на реализацию человеческого капитала, предпринимательской инициативы, улучшение инвестиционного климата, развитие социально ориентированного некоммерческого сектора. Главное, чего мы добились, – стабильности, которая позволяет строить планы, спокойно работать и создавать семьи. Есть уверенность, что жизнь будет и дальше меняться к лучшему», – резюмировал Павел Сидоров.

Стоит отметить, что на последнем заседании Думы Югры в 2016 году, фракция ЛДПР, в ходе заседания окружного парламента, потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока Правительства региона Павла Сидорова. По мнению оппозиции, вице-губернатор является неэффективным руководителем.

Рубрики: Лангепас, Общество, Политика, Экономика. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

63
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Редактору:
    9 января 2017 в 13:53

    Кроме самого правительства, да особо приближённых к кормушке, удовлетворительной работу правительства никто не признал. Хотите выставить вопрос на голосование?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Первенство Югры по гребному слалому состоялось в Нижневартовске

Опубликовано 9 января 2017, 12:47

С 4 по 9 января в Нижневартовске проходило первенство ХМАО по гребному слалому в помещении среди юношей и девушек до 24 лет (1994-2003 гг.р.) и спортсменов 14-17 лет (2000-2003 гг.р.). Соревнования стали первым этапом в отборе ... Читать полностью >>

Руководителя строительной компании в ХМАО обвиняют в мошенничестве

Опубликовано 9 января 2017, 12:24

В Радужном в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который долгое время не выплачивал зарплату работникам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Монолитстрой». Он обвиняется в совершении преступлений по ... Читать полностью >>

235 млн рублей Югорский рыбзавод разместит на полгода в банке «Открытие»

Опубликовано 9 января 2017, 12:05

Югорский рыбоводный завод по итогам открытого аукциона разместит 235 миллионов рублей в Западно-Сибирском филиале банка «Открытие» в Ханты-Мансийске на 181 день. Дирекция Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский банк) победила в открытом аукционе по размещению ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO