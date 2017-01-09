Работу Правительства ХМАО за 2016 год признали удовлетворительной

В Лангепасе ХМАО состоялось обсуждение Проекта отчета губернатора региона «Об итогах деятельности Правительства округа за 2016 год».

Экономический блок отчета общественности представил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

Обсуждение прошло в администрации Лангепаса с участием представителей бизнеса, общественных советов из Радужного, Когалыма, Покачи, Лангепаса. Подводя итоги работы, глава экономического ведомства рассказал о том, что, по предварительной оценке, в Югре выполнение основных показателей социально-экономического развития, закрепленных в государственных программах, достигло 100 процентов. В их числе показатели по уровню доходов населения, доступности качественных услуг во всех сферах деятельности, занятости населения, организации площадок для развития малого и среднего бизнеса, создания привлекательной среды для инвесторов.

По завершению, участники обсуждения подняли вопросы легализации неформальной трудозанятости, оказания поддержки бизнесу в виде компенсации по лизинговым платежам. Предпринимателей волновала тема налогообложения, а также интересовал опыт создания малых производств по переработке твердых бытовых отходов.

Павел Сидоров ответил на вопросы, подчеркнув, что прозвучавшие в ходе обсуждения предложения общественности будут учтены в рекомендациях к проекту отчета, в том числе, и инициатива о проведении образовательных мероприятий Фонда поддержки предпринимательства на площадках малых городов округа.

В целом участники общественного обсуждения одобрили информацию, представленную главой экономического ведомства Югры. «В ежегодном послании губернатор Югры Наталья Комарова определила четкий вектор, направленный на реализацию человеческого капитала, предпринимательской инициативы, улучшение инвестиционного климата, развитие социально ориентированного некоммерческого сектора. Главное, чего мы добились, – стабильности, которая позволяет строить планы, спокойно работать и создавать семьи. Есть уверенность, что жизнь будет и дальше меняться к лучшему», – резюмировал Павел Сидоров.

Стоит отметить, что на последнем заседании Думы Югры в 2016 году, фракция ЛДПР, в ходе заседания окружного парламента, потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока Правительства региона Павла Сидорова. По мнению оппозиции, вице-губернатор является неэффективным руководителем.