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Первенство Югры по гребному слалому состоялось в Нижневартовске

Опубликовано: 9 января 2017, 12:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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С 4 по 9 января в Нижневартовске проходило первенство ХМАО по гребному слалому в помещении среди юношей и девушек до 24 лет (1994-2003 гг.р.) и спортсменов 14-17 лет (2000-2003 гг.р.). Соревнования стали первым этапом в отборе гребцов на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России 2017. В стартах приняло участие 87 спортсменов из Нижневартовска и Сургута.

Гребной слалом — один из самых зрелищных видов спорта, если летом соревнования проходят в естественных условиях, то зимой гребцы занимаются в бассейнах. Гребной слалом на гладкой воде — дисциплина гребли на байдарках и каноэ, преодоление на скорость размеченной воротами дистанции.

Победителями общекомандного зачета соревнований стали спортсмены МАУДО г.Нижневартовска «СДЮСШОР», второе место заняли воспитанники МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», г.Сургут (тренер Кулагин С.А.), третье место у гребцов МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», г.Сургут (тренеры Шестак М.Г., Денисенко О.В), сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

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Рубрики: Нижневартовск, Спорт, Сургут. Метки: , , , .


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