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На 2017 год запланирован отдых юных югорчан в четырнадцати сменах в МДЦ «Артек»

Опубликовано: 9 января 2017, 11:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры совместно с АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр» запланирована организация участия делегаций юных югорчан в четырнадцати сменах МДЦ «Артек».

Все начнется уже в феврале. Так с 16-17 февраля по 8-9 марта 2017 года делегация югорских детей примет участие в смене «Вначале было слово». С 12-13 марта по 1-2 апреля – в смене «Мир искусства». С 5-6 по 25-26 апреля – в смене «Земля – наш общий дом». С 4-5 по 24-25 мая – в смене «История нашей Победы». С 28-29 мая по 17-18 июня – в смене «С Днем рождения, «Артек»!». С 20-21 июня по 10-11 июля – в смене «Улыбка Саманты». С 14-15 июля по 3-4 августа – в смене «Артек собирает друзей». С 7-8 по 27-28 августа – в смене «Артек – перекресток возможностей». С 30-31 августа по 19-20 сентября – в смене «Школа размером с Артек». с 24-25 сентября по 14-15 октября – в смене «Кого мы назовем учителем?». С 18-19 октября по 7-8 ноября – в смене «Будущее начинается сегодня». С 11-12 ноября по 1-2 декабря – в смене «Артек информационный». С 5-6 по 25-26 декабря – в смене «Мир глазами детей». С 29-30 декабря 2017 года по 18-19 января 2018 года – в смене «С Новым годом, «Артек»!».

Отметим, что за 2016 год было организовано участие 170 югорских детей в 10 сменах МДЦ «Артек», сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Рубрики: Общество. Метки: , .


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Комментарии

  1. Александр:
    9 января 2017 в 12:10

    А как и где можно записать ребенка на поездку?

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