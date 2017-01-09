Понедельник, 9 января 2017 18+

Комментарии:

Cостав сборной России на 5-й этап Кубка мира по биатлону. Итоги 4-х этапов

Опубликовано: 9 января 2017, 10:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

biatlon

Стал известен состав сборной России на пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017, который пройдет в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Стоит отметить, что сборная России впервые в сезоне провела 4-й этап Кубка мира без подиумов: на этапе в немецком Оберхофе россияне не смогли подняться на пьедестал почета.

Мужская и женская сборные России в сезоне Кубка мира-2016/17 после четырех этапов заняли 10 призовых мест. У мужской команды восемь подиумов, у женской – 2.

Победы российских биатлонистов на прошедших этапах: в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был там вторым. В Поклюке Антон Шипулин был дважды третьим, а мужская сборная стала второй в эстафете. В Нове-Место Шипулин дважды стал вторым, Антон Бабиков финишировал третьим в масс-старте, Татьяна Акимова выиграла спринт и была третьей в преследовании.

ТОП-10 призовых мест на Кубке мира (сумма, 1-е, 2-е, 3-е места)

1. Франция – 21 (13-4-4)

2. Германия – 15 (5-7-3)

3. Чехия – 9 (4-2-3)

4. Россия – 10 (2-4-4)

5. Норвегия – 6 (1-3-2)

6. Австрия – 2 (1-1-0)

7. Финляндия – 4 (0-3-1)

8. Италия – 6 (0-1-5)

9. Швеция – 1 (0-1-0)

10. Беларусь – 2 (0-0-2)

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , .


Рейтинг новости:

31
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В экономической столице Югры задержан наркосбытчик

Опубликовано 9 января 2017, 10:52

Полицейскими Сургута задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Всего изъято более 60 пакетиков весом более 10 грамм. Накануне днем у дома по улице Ленинградская в Сургуте был задержан 25-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили ... Читать полностью >>

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, получили травмы 12 человек

Опубликовано 9 января 2017, 10:15

За прошедшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. В Нефтеюганском районе в девять часов вечера на 795 километре автодороги «Тюмень — ... Читать полностью >>

В Югре столкнулись две иномарки, погибло 3 человека

Опубликовано 8 января 2017, 15:49

За прошедшие два дня в ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 3 человека погибли и 8 получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. 6 января вечером в Сургуте на улице Югорский тракт водитель автомобиля «Скания ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO