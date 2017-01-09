Cостав сборной России на 5-й этап Кубка мира по биатлону. Итоги 4-х этапов

Стал известен состав сборной России на пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017, который пройдет в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Стоит отметить, что сборная России впервые в сезоне провела 4-й этап Кубка мира без подиумов: на этапе в немецком Оберхофе россияне не смогли подняться на пьедестал почета.

Мужская и женская сборные России в сезоне Кубка мира-2016/17 после четырех этапов заняли 10 призовых мест. У мужской команды восемь подиумов, у женской – 2.

Победы российских биатлонистов на прошедших этапах: в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был там вторым. В Поклюке Антон Шипулин был дважды третьим, а мужская сборная стала второй в эстафете. В Нове-Место Шипулин дважды стал вторым, Антон Бабиков финишировал третьим в масс-старте, Татьяна Акимова выиграла спринт и была третьей в преследовании.

ТОП-10 призовых мест на Кубке мира (сумма, 1-е, 2-е, 3-е места)

1. Франция – 21 (13-4-4) 2. Германия – 15 (5-7-3) 3. Чехия – 9 (4-2-3) 4. Россия – 10 (2-4-4) 5. Норвегия – 6 (1-3-2) 6. Австрия – 2 (1-1-0) 7. Финляндия – 4 (0-3-1) 8. Италия – 6 (0-1-5) 9. Швеция – 1 (0-1-0) 10. Беларусь – 2 (0-0-2)