235 млн рублей Югорский рыбзавод разместит на полгода в банке «Открытие»

Югорский рыбоводный завод, по итогам открытого аукциона, разместит 235 миллионов рублей в Западно-Сибирском филиале банка «Открытие» в Ханты-Мансийске на 181 день.

Дирекция Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский банк) победила в открытом аукционе по размещению средств Югорского рыбоводного завода. 235 миллионов рублей будут храниться в финансовом учреждении 181 день, сообщает пресс-службе кредитной организации.

Отметим, что Югорский рыбоводный завод является компанией со 100 процентным госучастием в лице департамента по управлению государственным имуществом ХМАО.