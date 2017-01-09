235 млн рублей Югорский рыбзавод разместит на полгода в банке «Открытие»
Опубликовано: 9 января 2017, 12:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Югорский рыбоводный завод, по итогам открытого аукциона, разместит 235 миллионов рублей в Западно-Сибирском филиале банка «Открытие» в Ханты-Мансийске на 181 день.
Дирекция Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский банк) победила в открытом аукционе по размещению средств Югорского рыбоводного завода. 235 миллионов рублей будут храниться в финансовом учреждении 181 день, сообщает пресс-службе кредитной организации.
Отметим, что Югорский рыбоводный завод является компанией со 100 процентным госучастием в лице департамента по управлению государственным имуществом ХМАО.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: банк «Открытие», новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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