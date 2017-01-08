В Югре задержан руководитель уголовного розыска, обвиняемый в пытках

Накануне следователи следственного комитета по ХМАО задержали исполняющего обязанности отдела уголовного розыска Пыть-Яха Андрея Ходака, подозреваемого по «делу о пытках».

В ближайшие два дня в суд будет направлено ходатайство об аресте Ходака, который является фигурантом уголовного дела по пп. «а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». Кроме него по данному делу проходят и.о. начальника дежурной части отдела МВД Пыть-Яха Роман Московских и помощник оперативного дежурного Александр Федоткин. Их арестовали вчера днем, сообщает «Правда УРФО» со ссылкой на информированный источник.

22 декабря2016 года сначала Ходак несколько раз ударил задержанного по фамилии Сологуб. Когда потерпевший попросил прекратить побои, полицейский вместе с коллегами Московских и Федоткиным сковал Сологубу руки за спиной, задрал их выше плеч (около 180 см) и пристегнул к решетке камеры для административно задержанных. И это далеко не единственный случай применения «дыбы», подтверждение получил еще как минимум один аналогичный эпизод.

В следственном управлении не исключают версии организованной системы пыток в Пыть-Яхе. И вероятно, Василий Романица уже отдал приказ о проведении служебной проверки в отношении главы Пыть-Яхских полицейских Эдуарда Байдакова, чтобы выяснить степень его причастности к организации «гестаповских застенков в подчиненном ему подразделении.