В Югре столкнулись две иномарки, погибло 3 человека

За прошедшие два дня в ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 3 человека погибли и 8 получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

6 января вечером в Сургуте на улице Югорский тракт водитель автомобиля «Скания Омнилинк» сбил 13-летнего подростка. Девочка шла по посадочной площадке и поскользнувшись, упала на проезжую часть в непосредственной близости от движущегося технического средства. В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В этот же день Октябрьском районе на 201 километре автодороги «Югра» 58-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона нарушил дистанцию и столкнулся с впереди движущимся «КамАЗом». В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады».

Кроме того, около 21:40 на 79 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» водитель автомобиля «Субару» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». Результат ДТП: водитель автомобиля «Тойота» и два его пассажира погибли, еще один пассажир получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.



