Воскресенье, 8 января 2017 18+

Комментарии:

В Югре столкнулись две иномарки, погибло 3 человека

Опубликовано: 8 января 2017, 15:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

dtp-800x600

За прошедшие два дня в ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 3 человека погибли и 8 получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

6 января вечером в Сургуте на улице Югорский тракт водитель автомобиля «Скания Омнилинк» сбил 13-летнего подростка. Девочка шла по посадочной площадке и поскользнувшись, упала на проезжую часть в непосредственной близости от движущегося технического средства. В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В этот же день Октябрьском районе на 201 километре автодороги «Югра» 58-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона нарушил дистанцию и столкнулся с впереди движущимся «КамАЗом». В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады».

Кроме того, около 21:40 на 79 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» водитель автомобиля «Субару» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». Результат ДТП: водитель автомобиля «Тойота» и два его пассажира погибли, еще один пассажир получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

  • 07-2-800x600
  • 061-800x600

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия, Сургут.


Рейтинг новости:

37
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Еще из рубрики "Сургут":

Притон для занятий проституцией прикрыли в Югре (Видео)

7 января 2017, 12:56

В Сургуте задержаны подозреваемые в организации притона для занятия проституцией. Накануне стало известно, что трое жительниц Алтайского края (двое из которых – мать и дочь), а также их земляк, организовали притон для занятия проституцией в саунах ... Читать полностью >>

В Югре арестован наркодиллер

6 января 2017, 13:13

В Сургуте ХМАО у ранее неоднократно судимого мужчины 1977 года рождения в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения темного цвета. Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим массой 3,09 грамма, ... Читать полностью >>

В экономической столице Югры сгорел автомобиль «ВАЗ-2114»

5 января 2017, 17:16

В городе Сургуте ХМАО по улице Университетская произошло загорание автомобиля «ВАЗ-2114». На тушение выезжала 1 единица  техники,5 человек от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре. На месте ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO