Сергея Устюгова с победами на «ТУР ДЕ СКИ» поздравила Наталья Комарова
Опубликовано: 8 января 2017, 15:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.
Таким образом, югорский спортсмен побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила спортсмена с блестящим выступлением на турнире, пожелав Сергею новых побед.
«Вся Югра болеет за Вас, радуется этим великолепным победам. Такие рекорды помогают поверить в себя и прийти в спорт тысячам юных спортсменов. Поздравляю с этим отличным результатам. Вперёд, к новым победам!», — отметила Наталья Комарова в поздравлении Сергею Устюгову.
Рубрики: Спорт, Страна и Мир. Метки: «Тур де Ски» в Италии, Губернатор Югры Наталья Комарова, Сергей Устюгов.
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