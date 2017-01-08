Сергея Устюгова с победами на «ТУР ДЕ СКИ» поздравила Наталья Комарова

Югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.

Таким образом, югорский спортсмен побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила спортсмена с блестящим выступлением на турнире, пожелав Сергею новых побед.

«Вся Югра болеет за Вас, радуется этим великолепным победам. Такие рекорды помогают поверить в себя и прийти в спорт тысячам юных спортсменов. Поздравляю с этим отличным результатам. Вперёд, к новым победам!», — отметила Наталья Комарова в поздравлении Сергею Устюгову.