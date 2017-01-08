Воскресенье, 8 января 2017 18+

Комментарии:

Сергея Устюгова с победами на «ТУР ДЕ СКИ» поздравила Наталья Комарова

Опубликовано: 8 января 2017, 15:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.

Таким образом, югорский спортсмен побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила спортсмена с блестящим выступлением на турнире, пожелав Сергею новых побед.

«Вся Югра болеет за Вас, радуется этим великолепным победам. Такие рекорды помогают поверить в себя и прийти в спорт тысячам юных спортсменов. Поздравляю с этим отличным результатам. Вперёд, к новым победам!», — отметила Наталья Комарова в поздравлении Сергею Устюгову.

Рубрики: Спорт, Страна и Мир. Метки: , , .


Рейтинг новости:

2
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

1 млн рублей поручила Наталья Комарова выплатить семье югорчанки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем

Опубликовано 28 декабря 2016, 11:05

По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн. рублей. Выплата будет произведена из резервного фонда Правительства автономного округа. Отметим, ... Читать полностью >>

Югра — в трауре, а в Шапше — гулянка

Опубликовано 26 декабря 2016, 15:31

В связи с трагедией 4 декабря 2016 года, в которой погибли 12 человек, Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала Распоряжение об отмене развлекательных мероприятий. В соответствии с документом торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и ... Читать полностью >>

5 основных направлений по перевозке детей в регионе обозначила Губернатор Югры

Опубликовано 21 декабря 2016, 12:57

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Игоре Холманских, в котором обозначила пять основных направлений дополнительных мер по перевозке детей в регионе. Участники заседания обсудили дополнительные меры по ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO