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Сегодня ночью в Югре 6 пожарных расчетов тушили жилой дом, есть постадавший

Опубликовано: 8 января 2017, 8:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в городе Когалым ХМАО по улице Дружбы Народов произошло возгорание в квартире жилого дома. На тушение выезжали 6 единиц  техники, 23 человека от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован  03:40. В результате пожара есть пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу .

На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

Рубрики: Когалым, Происшествия. Метки: , , , .


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