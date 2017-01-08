Сегодня ночью в Югре 6 пожарных расчетов тушили жилой дом, есть постадавший
Опубликовано: 8 января 2017, 8:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Когалым ХМАО по улице Дружбы Народов произошло возгорание в квартире жилого дома. На тушение выезжали 6 единиц техники, 23 человека от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован 03:40. В результате пожара есть пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу .
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Когалым, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 7 января 2017, 13:24
В Югре за сутки было зарегистрировано три дорожных аварии, в которых пять человек получили телесные повреждения. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1912 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, ... Читать полностью >>
Опубликовано 7 января 2017, 12:56
В Сургуте задержаны подозреваемые в организации притона для занятия проституцией. Накануне стало известно, что трое жительниц Алтайского края (двое из которых – мать и дочь), а также их земляк, организовали притон для занятия проституцией в саунах ... Читать полностью >>
Опубликовано 7 января 2017, 9:52
В поселке Малиновский Советского района ХМАО 39-летний местный житель, находясь в квартире одного из домов по улице Терешковой, произвел два выстрела из огнестрельного ружья. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения со ... Читать полностью >>