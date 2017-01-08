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Ханты-Мансийск принял эстафету Новогодней столицы России

Опубликовано: 8 января 2017, 13:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

hm

Накануне в Тамбове состоялась передача эстафеты Ханты-Мансийску, который станет Новогодней столицей России-2017. Югорская делегация во главе с заместителем губернатора округа Алексеем Забозлаевым презентовала жителям и гостям Тамбова – Новогодней столицы-2016 свою праздничную программу.

По словам Алексея Забозлаева, Ханты-Мансийск на протяжении нескольких лет является новогодней столицей Югры и у города есть чем порадовать его жителей и гостей. Заместитель губернатора пригласил всех на следующий Новый год в Ханты-Мансийск.

Тамбовские делегаты вручили Алексею Забозлаеву хрустальную тройку лошадей. А также две корзинки наливных мичуринских яблок, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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