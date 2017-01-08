Ханты-Мансийск принял эстафету Новогодней столицы России
Опубликовано: 8 января 2017, 13:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Тамбове состоялась передача эстафеты Ханты-Мансийску, который станет Новогодней столицей России-2017. Югорская делегация во главе с заместителем губернатора округа Алексеем Забозлаевым презентовала жителям и гостям Тамбова – Новогодней столицы-2016 свою праздничную программу.
По словам Алексея Забозлаева, Ханты-Мансийск на протяжении нескольких лет является новогодней столицей Югры и у города есть чем порадовать его жителей и гостей. Заместитель губернатора пригласил всех на следующий Новый год в Ханты-Мансийск.
Тамбовские делегаты вручили Алексею Забозлаеву хрустальную тройку лошадей. А также две корзинки наливных мичуринских яблок, сообщает пресс-центр Правительства Югры.
Рубрики: Общество, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: Новости Югры, ХМАО, Югра.
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