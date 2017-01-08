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Россия за 2016 год на АЭС произвела 196,3 млрд киловатт-часов

Опубликовано: 8 января 2017, 9:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

tyanvanskaya-aehs

В России за 2016 год суммарно выработка электроэнергии российскими атомными электростанциями (АЭС) составила 196,3 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщается на сайте электроэнергетического дивизиона государственной корпорации «Росатом» концерна «Росэнергоатом».

Отмечается, что в 2015 году АЭС на территории России выработали 195,2 миллиарда кВт-часов электроэнергии.

Всего в Российской Федерации работают в настоящее время 10 атомных электростанций, на них действуют 34 атомных энергоблоков.

Для сравнения. Китай (не включая Тайвань) имеет 36 действующих промышленных ядерных реактораразмещённых на 14 АЭС, суммарной мощностью 31,4 ГВт  (по состоянию на декабрь 2016 года), выработано 161 202,4 млрд киловатт-часов. В США  работает 60 АЭС, на которых действует 99 энергоблоков, в 2016 году выработано 798 012,33 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Рубрики: Страна и Мир, Экономика.


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