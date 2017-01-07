За служебное рвение с применением насилия возбуждены уголовные дела в отношении полицейских в Пыть-Яхе

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР по ХМАО-Югре возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях и и.о.начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Ях, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении дежурной части, применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства – наручники.

В этот же день указанные сотрудники дежурной части при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и применили к нему специальные средства – наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции.

В настоящее время оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется отделом собственной безопасности УМВД России по округу.