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За служебное рвение с применением насилия возбуждены уголовные дела в отношении полицейских в Пыть-Яхе

Опубликовано: 7 января 2017, 13:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР  по ХМАО-Югре возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях и и.о.начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Ях, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении дежурной части, применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства – наручники.

В этот же день указанные сотрудники дежурной части при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и применили к нему специальные средства – наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции.

В настоящее время оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется отделом собственной безопасности УМВД России по округу.

 

Рубрики: Пыть-Ях.


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