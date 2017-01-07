За прошедшие сутки в ХМАО в ДТП пострадали пять человек

В Югре за сутки было зарегистрировано три дорожных аварии, в которых пять человек получили телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1912 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения из них, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования. 10 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем. Особую осторожность необходимо проявлять при движении по загородным автодорогам: не выезжать на трассу при резких понижениях температуры, учитывать дорожные и метеоусловия, соблюдать интервал, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.