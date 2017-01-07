Валютные резервы Китая сокращаются второй год подряд

Валютные резервы Китая в декабре 2016 года сократились до минимального значения с февраля 2011 года, составив 3,01 триллиона долларов США, сообщает Прайм со ссылкой на данные народного банка КНР.

Отмечается, что в декабре общий объем валютных резервов Китая сократился на 41 миллиард долларов по сравнению с показателем ноября — 3,05 триллиона долларов. При этом экономисты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение валютных резервов Китая в декабре на 51 миллиард долларов.

Для справки. В ноябре 2016 года валютные резервы Китая сократились на 69,05 миллиарда долларов. В 2015 году объем валютных резервов Китая уменьшился на рекордные 513 миллиардов долларов.

Для сравнения. Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 16 декабря 2016 года в их еженедельном исчислении на окончание указанной даты составил 379,0 млрд долларов.