В Югре стрельба! Все живы
Опубликовано: 7 января 2017, 9:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
В поселке Малиновский Советского района ХМАО 39-летний местный житель, находясь в квартире одного из домов по улице Терешковой, произвел два выстрела из огнестрельного ружья.
Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения со своей соседкой, которая, по его мнению, вела разгульный образ жизни. Он схватил ружье и поднялся в квартиру к женщине. Дверь открыла сама соседка. Увидев у него ружье, она убежала в соседнюю комнату. Мужчина пошел за ней. На пути встала ее мать, которую он ударил по лицу, при этом выстрелил в пол. Далее нарушитель проследовал в комнату, где находилась его соседка, и выстрелил в диван, на котором сидела последняя. После чего, ударил женщину прикладом от ружья, при этом свои действия злоумышленник подкреплял словами угрозы в адрес присутствующих. Мужчина был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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