Притон для занятий проституцией прикрыли в Югре (Видео)

В Сургуте задержаны подозреваемые в организации притона для занятия проституцией.

Накануне стало известно, что трое жительниц Алтайского края (двое из которых – мать и дочь), а также их земляк, организовали притон для занятия проституцией в саунах города.

Полицейские выяснили, что длительное время организаторы за деньги привлекали жительниц Алтайского края, в том числе семнадцатилетних девушек, для оказания услуг сексуального характера. В полицию доставили 13 девушек в возрасте от 17 до 35 лет.

Все участники и организаторы проживали в съемных квартирах, в ходе обыска которых, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты презервативы, денежные средства, банковские карты и документация, подтверждающие их преступную деятельность.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона для занятия проституцией». А в связи с тем, что к оказанию услуг сексуального характера были привлечены несовершеннолетние, следственным отделом действия подозреваемых переквалифицированы на статью «Организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс–служба УМВД России по Сургуту.