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«Югра» обыграла московский «Спартак» с крупным счетом

Опубликовано: 6 января 2017, 22:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

alekseev

Сегодня в  Ханты-Мансийске хоккейная команда «Югра» выиграла у московской ХК «Спартак» со счетом 5:2. Это первая победа «Югры» с крупным счетом под руководством Андрея Разина.

Шайбы в ворота Спартака забросили: Антон Королёв, Александр Макаров,  Андрей Алексеев и Евгений Лапенков.   На 47-й минуте встречи Андрей Алексеев восстановил преимущество хозяев в две шайбы. «Югре» не только удалось удержать это преимущество, но и под занавес встречи поразить пустые ворота Спартака.

Главный тренер «Югры» Андрей Разин после окончания карьеры хоккеиста работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом. С 8 ноября 2012 года до конца сезона 2012/13 возглавлял клуб ВХЛ «Кристалл» из Саратова. 4 декабря 2013 года назначен главным тренером ижевской «Ижстали», также выступающей в ВХЛ. Финалист розыгрыша «Братины»
В сезоне 2015/2016 возглавил клуб КХЛ – «Автомобилист» (Екатеринбург). С этой командой вышел в 1/8 в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. 31 октября 2016г. покинул екатеринбургский клуб.

10 декабря 2016 г. назначен главным тренером ХК «Югра». 

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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