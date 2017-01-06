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В Югре полицейские нашли в лесу раненого мужчину

Опубликовано: 6 января 2017, 13:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в Кондинском районе полицейские нашли раненного. Мужчина с проникающим ножевым ранением был обнаружен в лесной охотничьей избушке, в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Пострадавший рассказал, что ножом его ударил знакомый, с которым они вместе проживали в избушке.

Полицейские оказали первую помощь и доставили мужчину в районную больницу, а также задержали подозреваемого. Им оказался местный неработающий 58-летний житель. Как установили оперативники, ссора между мужчинами произошла из-за неправильно выпеченного хлеба.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: , , , .


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