В Югре арестован наркодиллер
Опубликовано: 6 января 2017, 13:13 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте ХМАО у ранее неоднократно судимого мужчины 1977 года рождения в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения темного цвета. Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим массой 3,09 грамма, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 6 января 2017, 13:01
Накануне в Кондинском районе полицейские нашли раненного. Мужчина с проникающим ножевым ранением был обнаружен в лесной охотничьей избушке, в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Пострадавший рассказал, что ножом его ударил знакомый, с которым они вместе ... Читать полностью >>
Опубликовано 5 января 2017, 17:16
В городе Сургуте ХМАО по улице Университетская произошло загорание автомобиля «ВАЗ-2114». На тушение выезжала 1 единица техники,5 человек от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре. На месте ... Читать полностью >>
Опубликовано 5 января 2017, 14:37
Чиновники Югры после ужасающего ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, в котором погибло 10 детей, чтобы обезопасить себя, уже 4 и 5 декабря издали приказы, суть которых — так забюрократизировать процесс подготовки к отправке юных ... Читать полностью >>