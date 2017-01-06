Счетное управление Конгресса США может проверить ФРС

В Конгресс США конгрессмен Томас Мэсси и сенатор Рэнд Пол внесли законопроект, который предполагает расширенный аудит Федеральной резервной системы (ФРС).

Отмечается, что аиудит ФРС уже давно стал одним из аргументов тех политиков, кто недоволен действиями ФРС. Согласно тексту законопроекта, функции аудитора должно выполнять Главное счетное управление Конгресса США. В настоящий момент, это управление вообще не имеет права давать любые оценки деятельности ФРС.

Глава ФРС Джанет Йеллен традиционно выступает против аудита, называя это «потерей независимости». Также она предупреждает о росте опасений на рынках, связанных с инфляцией и ставками.

Для справки. С точки зрения управления, ФРС является независимым органом в правительстве США. Как национальный центральный банк, ФРС получает полномочия от Конгресса США. Независимость в работе обеспечивается тем, что принимаемые решения о кредитно-денежной политике не должны быть одобрены президентом США или кем-либо иным из исполнительной или законодательной ветвей власти, ФРС не получает финансирование от Конгресса, срок полномочий членов Совета управляющих Федеральной резервной системы охватывает несколько сроков президентских полномочий и членов Конгресса. В то же время ФРС подконтрольна Конгрессу, который часто анализирует деятельность ФРС и может изменить обязанности ФРС законодательным образом.

Джанет Йеллен род. 13 августа 1946, Бруклин, Нью-Йорк — американский экономист, глава Федеральной резервной системы США с 3 февраля 2014 года (первая женщина на этом посту). Занимала пост заместителя председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой США в 2010—2014 годах.

Джанет Йеллен родилась в еврейской семье. Мать — Анна Рут Йеллен (девичья фамилия Блюменталь, 1907—1986); отец, Джулиус Йеллен (1906—1975), работал семейным доктором. Джанет закончила среднюю школу форта Гамильтон в Бруклине.

Бакалавр Университета Брауна (1967, с отличием); доктор философии Йельского университета (1971).

Преподавала в Гарварде (1971−1976), в Лондонской школе экономики (1978−1980) и Школе бизнеса Хааса (Калифорнийский университет; с 1980 года).

Возглавляла Совет экономических консультантов при Президенте США (1997−1999). Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско (2004−2010). С 2009 г. член Комитета по открытым рынкам ФРС США с правом голоса. С 4 октября 2010 года — заместитель председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой США.

9 октября 2013 года Йеллен выдвинута кандидатом на пост главы ФРС президентом США Бараком Обамой. На этой должности она должна была сменить Бена Бернанке, полномочия которого заканчивались 31 января 2014 года. Для утверждения кандидатуры требуется одобрение 60 членов Сената США из 100.

6 января 2014 года Сенат США утвердил её на должность главы ФРС США[6] (56 сенаторов проголосовали за кандидатуру Йеллен, а 26 высказались против), сообщает Википедия.