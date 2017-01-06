Полицейские в Югре спасли семью, застрявшую на трассе в 45 градусный мороз
Опубликовано: 6 января 2017, 21:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
На автодороге «Ханты-Мансийск – Тюмень» в Нефтеюганском районе ХМАО у автомобиля, в котором из Сургута домой возвращалась семья с ребенком, взорвалось колесо. Глава семейства пытался открутить крепежные болты для его замены, несмотря на 45-градусный мороз, сообщил сотрудник отдела ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району.
Инспекторы ДПС Куницын Игорь и Аскаров Фларит оказывали помощь водителю.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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