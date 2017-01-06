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Дональд Трамп поменяет координатора 16 разведок США

Опубликовано: 6 января 2017, 9:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Избранный президент США Дональд Трамп назначит на пост директора национальной разведки бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сейчас директором национальной разведки США является Джеймс Клэппер. Он координирует деятельность 16 основных разведслужб, в том числе разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Дональд Трамп Трамп готовит план по реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), которую считает политизированным органом. Кроме того, по информации издания, он намерен сократить персонал штаб-квартиры ЦРУ и увеличить число агентов, работающих по всему миру, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники в окружении республиканца.

Для справки. Коатс представлял Индиану в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В 2001-2005 годах он работал послом США в Германии. Имя Коутса вкупе с именами пятью американских законодателей находится в российском списке американцев, которым запрещен въезд в Россию за их поддержку введения американских санкций против российских граждан и компаний, имеющих отношение к аннексии Крыма и российскому вмешательству в дела Украины. 

Рубрики: Политика, Страна и Мир.


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