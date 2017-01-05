Жестокое убийство в Новогоднюю ночь произошло в ХМАО
Опубликовано: 5 января 2017, 14:08 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. 25-летнему югорчанину предъявлено обвинение в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 1 января обвиняемый с друзьями и знакомыми встречал Новый год в одной из квартир по улице Бажова г.Сургута. Около 3 часов между обвиняемым и его 29-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый стал бить потерпевшего ножом. Множественные ранения привели последнего к смерти.
В настоящее время мужчина уже задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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