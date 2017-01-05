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Жестокое убийство в Новогоднюю ночь произошло в ХМАО

Опубликовано: 5 января 2017, 14:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Сургуте следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. 25-летнему югорчанину предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 1 января обвиняемый с друзьями и знакомыми встречал Новый год в одной из квартир по улице Бажова г.Сургута. Около 3 часов между обвиняемым и его 29-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый стал бить потерпевшего ножом. Множественные ранения привели последнего к смерти.

В настоящее время мужчина уже задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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