В Турции опять стрельба! Ранено 2 человека

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В Югре Нива Шевроле влетела под КамАЗ. Два человека погибли Сегодня около 19:30 на 761 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей «Нива Шевроле» и КамАЗ. По предварительным данным, два человека погибли, - сообщает пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ... Читать полностью >>