В Турции опять стрельба! Ранено 2 человека
Опубликовано: 5 января 2017, 8:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Турции произошла стрельба рядом с рестораном в стамбульском районе Фатих. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Неизвестный открыл огонь по автомобилю, припаркованному у входа в заведение. В салоне находились два человека, одним из них оказался сотрудник частного университета, расположенного неподалеку, вторым — хозяин ресторана.
Рубрики: Происшествия, Страна и Мир.
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