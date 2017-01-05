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В турецком городе Измир прогремел взрыв. Два человека погибло (видео)

Опубликовано: 5 января 2017, 20:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. По предварительной информации, в результате инцидента два человека погибли, десять пострадали.

Отмечается, что  взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один находится в розыске,  сообщает агентство Reuters .

 

 

 

Рубрики: Происшествия, Страна и Мир. Метки: .


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