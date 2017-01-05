В турецком городе Измир прогремел взрыв. Два человека погибло (видео)

В турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. По предварительной информации, в результате инцидента два человека погибли, десять пострадали.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один находится в розыске, сообщает агентство Reuters .