В турецком городе Измир прогремел взрыв. Два человека погибло (видео)
Опубликовано: 5 января 2017, 20:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
В турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. По предварительной информации, в результате инцидента два человека погибли, десять пострадали.
Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один находится в розыске, сообщает агентство Reuters .