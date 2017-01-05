В экономической столице Югры сгорел автомобиль «ВАЗ-2114»
Опубликовано: 5 января 2017, 17:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Сургуте ХМАО по улице Университетская произошло загорание автомобиля «ВАЗ-2114». На тушение выезжала 1 единица техники,5 человек от подразделений МЧС. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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