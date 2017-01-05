Полицейские в Югре «перегнули палку». Проводится служебная проверка

Сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО установили, что полицейские Пыть-Яха возможно превысили должностные полномочия.

Стало известно, что в дежурную часть Пыть-Яха были доставлены двое граждан: мужчина, совершивший административное правонарушение, и свидетель данного инцидента. По предварительным данным установлено, что сотрудники полиции применили в отношении административно-задержанного физическую силу и наручники, хотя в этом не было нужды. Отметим, второго мужчину поместили в камеру для административно-задержанных лиц.

Следственный комитет возбудил по данным фактам 2 уголовных дела по статье 286 УК РФ. А в УМВД назначили проведение служебной проверки. В случае установления вины данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.