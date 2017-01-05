Чиновники Югры перестраховались: на бумаге — забота о детях, а на деле – запрет на выездные мероприятия

Чиновники Югры после ужасающего ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, в котором погибло 10 детей, чтобы обезопасить себя, уже 4 и 5 декабря издали приказы, суть которых — так забюрократизировать процесс подготовки к отправке юных спортсменов на соревнования в другие города, что само их проведение становится практически невозможным.

Високосный год всегда пользовался дурной славой, но особенно обидно, когда неприятности случаются «под занавес» уходящего года. ДТП с массовой гибелью детей в начале декабря 2016 года – один из примеров того, как на прощание он зло хлопнул дверью.

Но далекие от мистики простые жители Югры в поисках причин случившейся трагедии обрушили тогда шквал негодования, в том числе, и на головы чиновников разного уровня. Обеспокоенную родительскую общественность понять можно, эмоции тогда перехлестывали: досталось и Департаменту спорта, и Департаменту образования.

А что же чиновники департаментов, к которым вел «криминальный след»? Не успели следователи завершить свое расследование, а суд назвать виновных в аварии, как эти самые чиновники уже оказались «впереди планеты всей»: знали, кто виноват, и что делать, и мгновенно отреагировали. Как? Как и полагается чиновникам – изданием приказов «в целях предотвращения и недопущения». О том, каковы будут принимаемые меры, догадаться было не трудно – в ведомствах будут искать любой повод, чтобы никаких массовых перемещений детей не было. Особенно зимой, особенно в каникулы и т.д. Дети должны сидеть дома, чтобы не угрожать спокойной жизни чиновников. Как и следовало ожидать, главный лейтмотив спешно разработанных в эти же трагические дни нормативных актов - «Не пущать!». Либо они обставлены такими требованиями, выполнение которых ведет к тому же результату, как, например, необходимость сопровождения автобуса с детьми машинами ГИБДД .

О том, в какой спешке готовились соответствующие приказы в Департаменте образования, говорят даты их разработки — 4 и 5 декабря – и, соответственно этому, их качество. Речь идет о Приказах № 1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними обучающимися» от 04 декабря 2016 г., № 1785 от 5.12.2016 и измененном варианте приказа № 1781. Все они повторяют прописные истины, а вносимые изменения в большой натяжкой повышают уровень безопасности детей. Например, в «актуальной версии» появляется запрет на перевозку детей на личном автотранспорте и на рейсовом автотранспорте; при этом не уточняется, на каком — можно, а главное, — существует ли гарантия предоставления некоего «специализированного транспорта» в требуемые сроки в нужном направлении.

Несколько больше повезло чиновникам Департамента спорта. Они тоже «по горячим следам», то есть 5.12.2016 издали приказ № 330, основная цель которого, судя по содержанию, — напомнить своим подведомственным организациям о необходимости соблюдать соответствующие российские законы и инструкции от 2010, 2013, 2015 гг.: «ничего личного», как говорится. Однако вскоре, видимо, получив на руки долгосрочный прогноз погоды по Югре на декабрь, товарищи поняли, что это их шанс нивелировать беззубость приказа № 330, а заодно — обезопасить себя от возможных неприятностей до конца 2016 – начала 2017 года. Так на свет рождается приказ № 335 от 13 декабря 2016 года, в котором отмена запланированных спортивных мероприятий объясняется холодной погодой. И действительно, алиби получилось железным – именно в этот период вплоть до 23 декабря в Югре свирепствовали жестокие морозы до -50 С. В результате был полностью сорван график спортивных состязаний по разным видам спорта.

Нам неизвестно, как далее, после значительного до -5С недельного потепления развивались события на спортивной арене Югры: проводились или нет какие-либо соревнования в округе. Но это и не важно. Потому что, если следовать логике поведения спортивных чиновников и требованиям к организаторам соревнований, то в зимний период их вообще невозможно проводить, потому что мороз у нас сменяется потеплением и наоборот вне зависимости от утвержденного приказами Депспорта графика проведения спортивных соревнований. А летом, между прочим, бывают опасные для движения транспорта проливные дожди. А в последнее время в Югре даже наблюдались торнадо. А весной и осенью дороги подмораживает, что тоже опасно. Так что чиновникам Департамента спорта теперь не позавидуешь: застраховаться от всех возможных неприятностей приказами им не удастся: будут ли они впредь издавать их еженедельно с учетом сводки погоды из Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или разработают некое общее положение, увязывающее проведение соревнований с погодой.

В связи с этим возникают всевозможные закономерные вопросы. А раньше-то как наши спортсмены здесь на Севере жили, тренировались и соревновались? А что, автокатастрофы теперь происходят исключительно в морозы или из-за морозов? И при какой температуре, и при каких осадках можно везти детей на соревнования?

По свидетельству бывалых спортсменов и тренеров, такое «трепетное» отношение к ним со стороны чиновников от спорта, больше походит на некие санкции, которые вряд ли будет способствовать развитию детского спорта. Их возмущает отмена соревнований, к которым они, естественно, целенаправленно готовились, а еще тот факт, что почему-то раньше, когда для поездки на соревнования в отдаленные регионы округа спортсмены получали холодный автобус, так что, по их воспоминаниям, «к концу поездки ноги к полу пристывали», никого особенно не интересовали вопросы комфорта и безопасности.

Удивительный менталитет у наших чиновников: они начинают проявлять административное рвение только post factum (лат.: после случившегося ), а говоря по-русски, когда «жареный петух в одно место клюнет» или же когда окрик «сверху» раздается. А пока все шито-крыто, никто не возмущается или никто не погиб, никто и не думает создавать юным спортсменам «тепличных условий», на чем им добираться к месту соревнований, где спать и что есть, полагая, видимо, что спартанское воспитание – необходимый элемент спорта высоких достижений. Не потому ли так много российских спортсменов при первой же возможности переезжают за границу — туда, где им не приходится отвлекаться на решение всяких бытовых проблем, к которым в Югре теперь, надо полагать, добавятся еще и транспортные.