Арестован бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Арестован бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Харадинай был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордера на арест, выданного Сербией в 2004 году. Сербия считает его военным преступником и руководителем партизанским движением в бывшей южной сербской провинции Косово, которая объявила о своей независимости в 2008 году.

Отмечается, что международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревает бывшего премьер-министра в том, что он «был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны», и требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения.

Ранее Харадинай дважды был оправдан — сначала в ходе первого, а затем и повторного судебного разбирательства. Судьи МТБЮ не нашли доказательств его вины, но признали, что процесс «проходил в атмосфере запугивания свидетелей». Первый суд над Харадинаем его помощниками начался в МТБЮ в марте 2007 года, окончательно он был оправдан 29 ноября 2012 года.

Для справки. Рамуш Харадинай косовский политик, бывший премьер-министр края Косово. Бывший лидер вооружённых формирований косовских албанцев, влиятельный полевой командир. В 1989 году эмигрировал в Швейцарию, пытался вступить во французский иностранный легион, работал охранником в ночных клубах. В Приштину он вернулся в 1990 году, чтобы принять участие в албанских демонстрациях, из-за чего был арестован и начал отбывать срок в сербской тюрьме. Далее Харадинай бежал из тюрьмы и снова вернулся в Швейцарию, где вступил в Народное движение Косова, в рамках которого в дальнейшем была сформирована Армия освобождения Косово.

В 1996 году прошёл диверсионно-террористическую подготовку в лагере боевиков на территории Албании. Харадинай участвовал в создании базовых лагерей боевиков в районе албанских городов Тропоя и Кукес.

В конце 1990-х годов был начальником штаба Армии освобождения Косово.