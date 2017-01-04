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Завтра стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок

Опубликовано: 4 января 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

germaniya

Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017 в самом разгаре: миновали 1, 2 и 3 этапы, на очереди 4-й этап, который из чешского Нове Место переехал в немецкий Оберхоф.

Будет представлено 3 биатлонных дисциплины: мужской и женский спринт, мужское и женское преследование и масс-старт. Организаторы распределили состязания на 4 дня, соответственно, 4-й этап КМ пройдет в период с 5 по 8 января.

Кубок мира, 4-й этап. Оберхоф, Германия

5 января

16.15 — Спринт, мужчины

6 января

16.15 — Спринт, женщины

7 января

13.30 — Гонка преследования, мужчины

16.40 — Гонка преследования, женщины

8 января

14.30 — Масс-старт, мужчины

16.40 — Масс-старт, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок московское. Трансляция: Матч ТВ, Евроспорт.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , .


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