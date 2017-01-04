Завтра стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок
Опубликовано: 4 января 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017 в самом разгаре: миновали 1, 2 и 3 этапы, на очереди 4-й этап, который из чешского Нове Место переехал в немецкий Оберхоф.
Будет представлено 3 биатлонных дисциплины: мужской и женский спринт, мужское и женское преследование и масс-старт. Организаторы распределили состязания на 4 дня, соответственно, 4-й этап КМ пройдет в период с 5 по 8 января.
Кубок мира, 4-й этап. Оберхоф, Германия
5 января
16.15 — Спринт, мужчины
6 января
16.15 — Спринт, женщины
7 января
13.30 — Гонка преследования, мужчины
16.40 — Гонка преследования, женщины
8 января
14.30 — Масс-старт, мужчины
16.40 — Масс-старт, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок московское. Трансляция: Матч ТВ, Евроспорт.
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: 4-й этап. Оберхоф, Германия, кубок мира, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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