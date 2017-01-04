Завтра стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок

Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017 в самом разгаре: миновали 1, 2 и 3 этапы, на очереди 4-й этап, который из чешского Нове Место переехал в немецкий Оберхоф.

Будет представлено 3 биатлонных дисциплины: мужской и женский спринт, мужское и женское преследование и масс-старт. Организаторы распределили состязания на 4 дня, соответственно, 4-й этап КМ пройдет в период с 5 по 8 января.

Кубок мира, 4-й этап. Оберхоф, Германия 5 января 16.15 — Спринт, мужчины 6 января 16.15 — Спринт, женщины 7 января 13.30 — Гонка преследования, мужчины 16.40 — Гонка преследования, женщины 8 января 14.30 — Масс-старт, мужчины 16.40 — Масс-старт, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок московское. Трансляция: Матч ТВ, Евроспорт.