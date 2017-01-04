В Югре ожидается возвращение аномальных морозов

В Югре ожидаются аномальные морозы с 4 по 6 января, среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 градусов и более и сильный мороз с минимальной температурой минус 48 градусов.

Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег от небольшого до умеренного, метель, местами изморозь. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура ночью и днем -33,-38 ºС, по северным районам -43,-48 ºС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Не прошли бесследно декабрьские морозы и для Ханты-Мансийска. Об этом «ЮграPRO» писало ранее. «В столице Югры остались без тепла жилые дома №10,12,14,16 по улице Ямской. Остановилась котельная. В настоящий момент рабочие пытаются ее запустить. Батареи — еле теплые. Позавчера была такая же ситуация. В 5 утра вышла из строя котельная, но ее смогли запустить в течении 2-х часов», — сообщил источник знакомый с ситуацией.