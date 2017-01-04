В Югре Нива Шевроле влетела под КамАЗ. Два человека погибли
Опубликовано: 4 января 2017, 7:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне около 19:30 на 761 километре Сегодня около 19:30 на 761 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Нива Шевроле и КамАЗ. По предварительным данным два человека погибли, сообщает пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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