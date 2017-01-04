В Югре на 89-м году жизни скончалась выдающийся мансийский учёный Евдокия Ромбандеева

Вчера, 3 января, в Ханты-Мансийске на 89-м году ушла из жизни выдающийся мансийский учёный, доктор филологических наук Евдокия Ивановна Ромбандеева.

Евдокия Ивановна Ромбандеева родилась 22 апреля 1928 года в селении Хошлог Берёзовского района Остяко-Вогульского национального округа (Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Семилетнее образование закончила в Сосьвинской культбазе, после чего продолжила обучение в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище.

Свой трудовой путь начала учителем начальной школы в Хошлоге, а в 1949 году, после двух лет работы, поступила на филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.

В ходе учёбы переводит с русского на мансийский язык несколько детских книг по внеклассному чтению для мансийских школ. В 1954 году выходит составленный ей «Русско-мансийский словарь», содержащий более 10 тысяч слов, под редакцией А.Н. Баландина.

С 1957 по 1968 год работает в Ленинградском отделении Института языкознания Академии наук СССР. В это время защищает кандидатскую диссертацию по теме «Каузативные глаголы в мансийском языке» (1964 год), активно пишет статьи для научных журналов, участвует в Международных конгрессах и Всесоюзных конференциях.

С 1968 по 1990 год продолжает заниматься исследованием мансийского языка в Институте языкознания АН СССР в городе Москве.

В 1973 году выходит написанная ею первая научная грамматика мансийского языка «Мансийский (вогульский) язык».

Вторая монография «Синтаксис мансийского (вогульского) языка» вышла в 1979 году.

Особой заслугой является то, что Евдокия Ивановна результаты своей исследовательской деятельности сумела внедрить в практику школьного и вузовского обучения мансийскому языку. Усовершенствовала практический алфавит мансийского языка, ввела десять дополнительных знаков для обозначения долгих гласных, уточнила некоторые орфографические нормы мансийского письма.

В 1982 году издан «Словарь мансийско-русский и русско-мансийский» для учащихся начальной школы, составленный в соавторстве с Е.А. Кузаковой. В 1984 году вышло учебное пособие для педучилищ по нормативной грамматике «Мансийский язык», написанное в соавторстве с М.П. Вахрушевой. В 1985 году авторским коллективом (Е.И. Ромбандеева, М.П. Вахрушева, К.В. Сайнахова) издан еще один учебник «Мансийская речь».

В марте 1990 года в Ханты-Мансийске при Институте повышения квалификации педагогических кадров Евдокия Ивановна организовала Лабораторию комплексных исследований по финно-угроведению под эгидой Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В декабре 1991 года на базе этой лаборатории и кабинета родного языка создан Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов, где Евдокия Ивановна возглавила отдел языка, литературы и фольклора.

Профессионально и на высоком научном уровне Евдокия Ивановна занимается духовной культурой, фольклором, этнографией (по данным языка и культуры народа манси). Накопленный ею материал нашел выражение в книгах: «Душа и звёзды» (предания, сказания и обряды народа манси) (1991), «История народа манси (вогулов) и его духовная культура» (1993).

В 1998 году защищает докторскую диссертацию по теме «Структура современного мансийского (вогульского) языка».

В последнее время продолжала научную деятельность в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок.

Евдокия Ивановна имеет более 150 публикаций, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, награждена Почетной грамотой президиума Академии наук СССР, медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», за вклад в науку присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (1994 год), «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа» (1995 год), лауреат премии «Звезда Утренней зари». Работы Е.И. Ромбандеевой переведены на многие иностранные языки: немецкий, английский, венгерский, французский, эстонский, итальянский. Её имя вошло в энциклопедию «Ведущие языковеды мира».