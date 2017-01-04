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В экономической столице Югры 9 пожарных машин тушили жилой дом

Опубликовано: 4 января 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В городе Сургут ХМАО по улице Гагарина произошло возгорание в подъезде многоэтажного жилого дома. На тушение выезжали 9 единиц  техники, 29 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован  23:15. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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