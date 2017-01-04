В экономической столице Югры 9 пожарных машин тушили жилой дом
Опубликовано: 4 января 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Сургут ХМАО по улице Гагарина произошло возгорание в подъезде многоэтажного жилого дома. На тушение выезжали 9 единиц техники, 29 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован 23:15. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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