Как Новый год встретишь, «там» его и проведешь

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, 1991 года рождения. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 1 января 2017 года обвиняемый совместно с друзьями и знакомыми встречал Новый год в одной из квартир по улице Бажова г.Сургута. Около 3 часов между обвиняемым и его знакомым, 1987 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множество ножевых ранений, повлекших смерть последнего.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.