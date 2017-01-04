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Как Новый год встретишь, «там» его и проведешь

Опубликовано: 4 января 2017, 7:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, 1991 года рождения. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 1 января 2017 года обвиняемый совместно с друзьями и знакомыми встречал Новый год в одной из квартир по улице Бажова г.Сургута. Около 3 часов между обвиняемым и его знакомым, 1987 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множество ножевых ранений, повлекших смерть последнего.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные  на установление всех обстоятельств преступления.

 

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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