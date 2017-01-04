Главарь ИГ с группой боевиков проникли в Европу под видом беженцев
Опубликовано: 4 января 2017, 6:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Командир ИГ (запрещена в России) с группой боевиков проникли в Европу из Сирии под видом беженцев, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британские СМИ.
Во главе этого отряда стоит один из высокопоставленных командиров ИГ, албанский джихадист Лавдрим Мухаджери. Предполагаемыми целями террористов являются ряд государственные учреждения Косово и сербские православные церкви, сообщает издание со ссылкой на представителя итальянских спецслужб.
Ранее на территории самопровозглашенной республики Косово и Албании по подозрению в подготовке терактов и связях с ИГ были задержаны 19 человек. В числе планировавшихся атак значился теракт на футбольном матче между сборными Албании и Израиля 12 ноября 2016 года.
Рубрики: Страна и Мир.
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