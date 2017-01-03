В Югре водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Опубликовано: 3 января 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днём в посёлке Приобье Октябрьского района водитель автомобиля Хендай Соната сбил человека. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Отметим, что предполагаемый виновник скрылся с места аварии.
В настоящее время личность водителя уже установлена, автомобиль найден. Полицейские предпринимают меры к задержанию мужчины, сообщает УМВД России по Югре.
Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 2 января 2017, 10:00
Сегодня ночью в поселке городского типа Куминский ХМАО по улице Есенина произошло загорание жилого дома и надворной постройки. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек от подразделений «Центроспас-Югория». Пожар был ликвидирован в 06:17. В результате ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 января 2017, 19:43
Сегодня в городе городе Ханты-Мансийске в СОТ «Авиатор» произошло загорание автомобиля «Lada Priora». На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 09:24. В результате пожара пострадавших не было, сообщает ... Читать полностью >>
Опубликовано 31 декабря 2016, 11:32
Дирекция в Ханты-МансийскеЗападно-Сибирского филиала банка «Открытие» стала победителем открытого аукциона по размещению средств «Югорского рыбоводного завода». Размер привлеченных средств составил 235 млн рублей сроком на 181 день. Это 37 процентов от общего объема размещаемых в рамках ... Читать полностью >>