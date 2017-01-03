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В Югре водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Опубликовано: 3 января 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

skrilsya_dtp

Накануне днём в посёлке Приобье Октябрьского района водитель автомобиля Хендай Соната сбил человека. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Отметим, что предполагаемый виновник скрылся с места аварии.

В настоящее время личность водителя уже установлена, автомобиль найден. Полицейские предпринимают меры к задержанию мужчины, сообщает УМВД России по Югре.

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , .


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