Пьяная потасовка в ХМАО закончилась стрельбой

В Кондинском районе возбуждены уголовные дела по факту применения насилия в отношении полицейских.

Утром 1 января в дежурную часть по Кондинскому району поступило сообщение о том, что в поселке Междуреченский возле одного из домов по улице Сибирская между молодыми людьми происходит потасовка. На место происшествия были направлены два наряда полиции. Однако, полицейским было оказано сопротивление.

На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, вели себя агрессивно, пытаясь нанести полицейским телесные повреждения. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. Один из участников потасовки получил ранение в ногу и был госпитализирован. В результате инцидента двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Четверо нападавших задержаны, все они молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.