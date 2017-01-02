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Среди жертв теракта в Турции оказалась гражданка России

Опубликовано: 2 января 2017, 9:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Гражданка России оказалась одной из жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadol.

Также данную информацию подтвердили в Генконсульстве России в Стамбуле.

На данный момент опознаны 38 из 39 погибших в теракте, 11 из которых — граждане Турции. Одной из жертв числится гражданин с двойным гражданством — бельгийским и турецким.

Также среди погибших оказались граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии, Ливана, Ирака, Туниса, Индии, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Рубрики: Общество, Происшествия, Страна и Мир.


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