Сегодня ночью в Югре горел жилой дом. Есть пострадавшие

Похожие:

Сегодня в столице Югры горел автомобиль «Lada Priora» Сегодня в городе городе Ханты-Мансийске в СОТ «Авиатор» произошло загорание автомобиля «Lada Priora». На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек от подразделений МЧС. Пожар был ликвидирован в 09:24. В результате пожара пострадавших не было, сообщает ... Читать полностью >>

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода Дирекция в Ханты-МансийскеЗападно-Сибирского филиала банка «Открытие» стала победителем открытого аукциона по размещению средств «Югорского рыбоводного завода». Размер привлеченных средств составил 235 млн рублей сроком на 181 день. Это 37 процентов от общего объема размещаемых в рамках ... Читать полностью >>