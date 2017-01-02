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Сегодня ночью в Югре горел жилой дом. Есть пострадавшие

Опубликовано: 2 января 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в поселке городского типа Куминский ХМАО по улице Есенина произошло загорание жилого дома и надворной постройки. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек от подразделений «Центроспас-Югория». Пожар был ликвидирован  в 06:17. В результате пожара есть пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: , , , .


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