Сегодня ночью в Югре горел жилой дом. Есть пострадавшие
Опубликовано: 2 января 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в поселке городского типа Куминский ХМАО по улице Есенина произошло загорание жилого дома и надворной постройки. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек от подразделений «Центроспас-Югория». Пожар был ликвидирован в 06:17. В результате пожара есть пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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