В Турции 3 террориста из автоматов Ак-47 расстреляли 39 посетителей ночного клуба (видео)

В Стамбуле неизвестные, вооружённые АК-47 и гранатами, вскоре после наступления Нового года ворвались в ночной клуб «Рейна» и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших.

По предварительным данным погибло 39 человек 16 из них иностранцы, сообщает Рейтерс.

Террорист, устроивший бойню в ночном клубе в Стамбуле жив и находится в бегах. Отметим, что ранее СМИ сообщали, что террорист ликвидирован.

При этом до сих пор остается под вопросом, сколько нападавших действовало в клубе. Напомним, что по разным данным террористов могло быть от одного до трех.