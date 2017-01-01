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В Турции 3 террориста из автоматов Ак-47 расстреляли 39 посетителей ночного клуба (видео)

Опубликовано: 1 января 2017, 11:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Стамбуле неизвестные, вооружённые АК-47 и гранатами, вскоре после наступления Нового года ворвались в ночной клуб «Рейна» и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших.

По предварительным данным погибло 39 человек 16 из них иностранцы, сообщает Рейтерс.

Террорист, устроивший бойню в ночном клубе в Стамбуле жив и находится в бегах. Отметим, что ранее СМИ сообщали, что террорист ликвидирован.

При этом до сих пор остается под вопросом, сколько нападавших действовало в клубе. Напомним, что по разным данным террористов могло быть от одного до трех.

Рубрики: Происшествия.


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